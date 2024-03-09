Україна провела евакуацію своїх громадян із Сектора Газа

Було евакуйовано 59 громадян України та членів їх сімей.

Відбувся черговий етап евакуації громадян України із Сектора Газа.

Про це повідомляє Посольство України в Державі Ізраїль.

"Через КП Рафах на територію Єгипту виведено 59 наших громадян та членів їх сімей (дітей – 15 , жінок – 37, чоловіків – 8)", – йдеться у повідомленні.

Дипломати зазначають, що завдяки зусиллям представників ГУР МО України та дипломатичних працівників посольств України в Ізраїлі та Єгипті, евакуація пройшла успішно, громадяни розміщені у готелі на території Єгипту, найближчим часом їх буде перевезено до України.

Загалом, за три етапи евакуації (листопад та грудень 2023, березень 2024) евакуйовано 363 громадянина України (дітей –141, жінок – 135, чоловіків – 87).