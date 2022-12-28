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ПОЛІТИКА

Україна пройшла половину шляху до перемоги, але найважче попереду, - Данілов

28 грудня 2022, 16:13
Україна пройшла половину шляху до перемоги, але найважче попереду, - Данілов
Данілов
Час максимального зосередження – ми пройшли половину шляху до Перемоги

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявляє, що Україна пройшла половину шляху до перемоги, але найважче попереду.

"росія продовжує ставити максималістські цілі у війні з Україною – ліквідація державності, знищення українців як нації. Час максимального зосередження – ми пройшли половину шляху до Перемоги. Але попереду найважчий відрізок – остаточно викинути агресора з нашої землі й покарати за злочини", – написав він.

 


РНБОвійнаУкраїнаДанілов

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