Україна пройшла половину шляху до перемоги, але найважче попереду, - Данілов

Час максимального зосередження – ми пройшли половину шляху до Перемоги

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявляє, що Україна пройшла половину шляху до перемоги, але найважче попереду.

"росія продовжує ставити максималістські цілі у війні з Україною – ліквідація державності, знищення українців як нації. Час максимального зосередження – ми пройшли половину шляху до Перемоги. Але попереду найважчий відрізок – остаточно викинути агресора з нашої землі й покарати за злочини", – написав він.