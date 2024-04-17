Україна прямує до поразки через відсутність допомоги від Заходу – Politico

Відмова Заходу надіслати зброю до Києва допомагає путіну виграти війну.

Про це йдеться в матеріалі американської медіа-організації Politico.

Українські військові кажуть, що цього літа неминучі нові втрати, питання лише в тому, наскільки серйозними вони будуть.

В разі, якщо ситуація на фронті не зміниться найближчим часом, то Україна в її теперішньому вигляді може залишитися в минулому.

Справа не тільки в тому, що в українських сил закінчуються боєприпаси. Затримки Заходу з відправкою допомоги означають, що країні загрожує небезпечна нестача того, що ще складніше забезпечити - бойовий дух, який необхідний для перемоги.

путін, мабуть, ніколи не був так близький до своєї мети, пише видання.

Для війни такого значення масштаб дій західних лідерів з надання допомоги Києву далеко не відповідає їхній стрімкій риториці. І все більше схоже на те, що ставка Путіна на те, що він зможе придушити український опір і підтримку Заходу, може окупитися.

"Без серйозних змін у постачанні сучасної західної зброї та грошових коштів Україна не зможе звільнити території, які зараз утримують путінські сили. Це дасть путіну можливість тероризувати країну в майбутні місяці або роки. Навіть якщо Росія не зможе знищити Україну, часткова перемога залишить надії Києва на вступ до ЄС і НАТО в підвішеному стані", - пишуть журналісти Politico.

І наслідки такого результату будуть серйозними для світу, адже путін претендуватиме на перемогу всередині країни, і, натхнений слабкістю Заходу, він може активізувати свої ширші імперські амбіції за кордоном. Литва, Латвія та Естонія особливо побоюються, що вони стануть наступними в його розстрільному списку.

Українські політики говорять, що суспільний настрій падає, і хоча всі вони намагалися зберігати оптимізм, розчарування щодо Заходу проглядало в кожній розмові.

Проте настрої у вищих чинах військових ще більш похмурі.

Кілька високопоставлених офіцерів, які розмовляли з Politico на умовах анонімності, малюють похмурий прогноз того, що лінія фронту може обвалитися цього літа, якщо росія почне очікуваний наступ.

Ймовірно, що ще гірше, вони висловили побоювання, що власна рішучість України може бути ослаблена, оскільки моральний дух у збройних силах буде підірвано відчайдушною нестачею припасів.

Україна стикається з екзистенціальною кризою - кремль буквально хоче стерти її з карти - і, тим не менш, ідея мобілізації не має достатньої суспільної підтримки.

"Ось у чому заковика. Захід не зміг запропонувати те, що необхідно, а це, своєю чергою, підриває бажання України робити те, що необхідно", - констатує видання.

При цьому Захід занадто сильно довіряє санкціям, вважаючи, що вони змусять росію підкоритися і також були надії, що росіяни нападуть на путіна через цифри про втрати, або що його може бути повалено в результаті кремлівського перевороту. Натомість російська економіка залишилася стійкою, а путін зміцнив свою владу.