Україна приєдналася до європейських космічних і медичних програм

Це допоможе українським підприємствам інтегруватися в європейський ринок.

Сьогодні, 9 квітня, під час засідання Ради асоціації Україна – ЄС у Брюсселі підписали п’ять двосторонніх угод між Україною, Євросоюзом і Європейським інвестиційним банком.

Документи підписали під час засідання.

Домовленості стосуються відновлення інфраструктури, водопостачання, теплозабезпечення, участь у космічних програмах ЄС та спільні закупівлі медичних засобів.

Серед підписаних документів:

Угода між Україною та ЄІБ "Програма відновлення України ІІІ" Транш В

Угода "Відновлення водопостачання і водовідведення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком.

Фінансова угода "Централізоване теплопостачання України"

Угода між Україною та Європейським Союзом про участь України в компонентах програми Copernicus та підкомпонентах "Події космічної погоди" і "Об’єкти, що зближуються з Землею", "Обізнаність про космічну обстановку" Космічної програми ЄС.

Приєднання України до Договору про спільні закупівлі заходів медичного захисту.

"Угода про участь України в космічних програмах ЄС. Ця співпраця сприятиме розвитку космічних технологій в Україні, допоможе українським підприємствам інтегруватися в європейський космічний ринок та сприятиме економічному відновленню країни", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він також додав, що Україна також приєдналася до Договору про спільні закупівлі заходів медичного захисту. За його словами, цей механізм дозволяє країнам-учасницям об’єднувати свої потреби у закупівлі лікарських засобів та вакцин, щоб отримувати їх за вигіднішими умовами, швидше та у стабільних обсягах.