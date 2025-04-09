Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна приєдналася до європейських космічних і медичних програм

09 квітня 2025, 17:54
Україна приєдналася до європейських космічних і медичних програм
Це допоможе українським підприємствам інтегруватися в європейський ринок.

Сьогодні, 9 квітня, під час засідання Ради асоціації Україна – ЄС у Брюсселі підписали п’ять двосторонніх угод між Україною, Євросоюзом і Європейським інвестиційним банком. 

Документи підписали під час засідання.

Домовленості стосуються відновлення інфраструктури, водопостачання, теплозабезпечення, участь у космічних програмах ЄС та спільні закупівлі медичних засобів.

Серед підписаних документів:

  • Угода між Україною та ЄІБ "Програма відновлення України ІІІ" Транш В

  • Угода "Відновлення водопостачання і водовідведення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком.

  • Фінансова угода "Централізоване теплопостачання України"

  • Угода між Україною та Європейським Союзом про участь України в компонентах програми Copernicus та підкомпонентах "Події космічної погоди" і "Об’єкти, що зближуються з Землею", "Обізнаність про космічну обстановку" Космічної програми ЄС.

  • Приєднання України до Договору про спільні закупівлі заходів медичного захисту.

"Угода про участь України в космічних програмах ЄС. Ця співпраця сприятиме розвитку космічних технологій в Україні, допоможе українським підприємствам інтегруватися в європейський космічний ринок та сприятиме економічному відновленню країни", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він також додав, що Україна також приєдналася до Договору про спільні закупівлі заходів медичного захисту. За його словами, цей механізм дозволяє країнам-учасницям об’єднувати свої потреби у закупівлі лікарських засобів та вакцин, щоб отримувати їх за вигіднішими умовами, швидше та у стабільних обсягах.

 
УкраїнаЄвросоюз

Останні матеріали

Роздуми зі Стамбула. Як Ердоган нейтралізував протести – Тімоті Еш
Політика
Роздуми зі Стамбула. Як Ердоган нейтралізував протести – Тімоті Еш
Переклад iPress – 09 квітня 2025, 16:45
Перемога у промисловій війні: порівняння росії, Європи та України 2022-2024. Частина І – RUSI
Політика
Перемога у промисловій війні: порівняння росії, Європи та України 2022-2024. Частина І – RUSI
Переклад iPress – 09 квітня 2025, 12:52
Не якщо, а коли. Китай може розпочати вторгнення на Тайвань у найближчі пів року – видання 1945
Політика
Не якщо, а коли. Китай може розпочати вторгнення на Тайвань у найближчі пів року – видання 1945
Переклад iPress – 09 квітня 2025, 07:21
Бойові дії тривають, змінюються їхні форми. росіяни відчувають дедалі серйозніші проблеми з мобілізацією – Том Купер і Дональд Гілл
Технології
Бойові дії тривають, змінюються їхні форми. росіяни відчувають дедалі серйозніші проблеми з мобілізацією – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 08 квітня 2025, 13:26
Шлях вперед: чому безпілотники зі штучним інтелектом не захопили поле бою. Принаймні поки що – Бенджамін Кук та Том Купер
Технології
Шлях вперед: чому безпілотники зі штучним інтелектом не захопили поле бою. Принаймні поки що – Бенджамін Кук та Том Купер
Переклад iPress – 08 квітня 2025, 12:59
путін не веде переговори про мир. Він сміється з Америки – Ендрю Чахоян
Політика
путін не веде переговори про мир. Він сміється з Америки – Ендрю Чахоян
Переклад iPress – 08 квітня 2025, 11:40
Трамп розраховує на швидке мирне врегулювання в Україні в інтересах путіна. Чи встоїмо? – The Telegraph
Політика
Трамп розраховує на швидке мирне врегулювання в Україні в інтересах путіна. Чи встоїмо? – The Telegraph
Переклад iPress – 08 квітня 2025, 07:59
Зловісний тиждень для розвідувальних агентств США та для американців. Маркер на звільнення – підтримка України? – Девід Ігнатіус
Політика
Зловісний тиждень для розвідувальних агентств США та для американців. Маркер на звільнення – підтримка України? – Девід Ігнатіус
Переклад iPress – 07 квітня 2025, 16:15
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється