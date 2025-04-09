Україна приєдналася до європейських космічних і медичних програм
Сьогодні, 9 квітня, під час засідання Ради асоціації Україна – ЄС у Брюсселі підписали п’ять двосторонніх угод між Україною, Євросоюзом і Європейським інвестиційним банком.
Документи підписали під час засідання.
Домовленості стосуються відновлення інфраструктури, водопостачання, теплозабезпечення, участь у космічних програмах ЄС та спільні закупівлі медичних засобів.
Серед підписаних документів:
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Угода між Україною та ЄІБ "Програма відновлення України ІІІ" Транш В
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Угода "Відновлення водопостачання і водовідведення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком.
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Фінансова угода "Централізоване теплопостачання України"
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Угода між Україною та Європейським Союзом про участь України в компонентах програми Copernicus та підкомпонентах "Події космічної погоди" і "Об’єкти, що зближуються з Землею", "Обізнаність про космічну обстановку" Космічної програми ЄС.
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Приєднання України до Договору про спільні закупівлі заходів медичного захисту.
"Угода про участь України в космічних програмах ЄС. Ця співпраця сприятиме розвитку космічних технологій в Україні, допоможе українським підприємствам інтегруватися в європейський космічний ринок та сприятиме економічному відновленню країни", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Він також додав, що Україна також приєдналася до Договору про спільні закупівлі заходів медичного захисту. За його словами, цей механізм дозволяє країнам-учасницям об’єднувати свої потреби у закупівлі лікарських засобів та вакцин, щоб отримувати їх за вигіднішими умовами, швидше та у стабільних обсягах.