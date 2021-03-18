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Україна приєдналася до санкцій ЄС проти Венесуели

Згадані країни забезпечать відповідність власної національної політики до цього рішення Ради ЄС
Україна приєдналася до рішення Ради ЄС про включення додаткових персон режиму Мадуро до переліку осіб та установ, на яких поширюються санкції Євросоюзу за порушення прав людини та демократичних свобод у Венесуелі.
Україна приєдналася до санкцій ЄС проти Венесуели Фото з вільних джерел

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у Декларації Високого представника ЄС від імені всіх країн Євросоюзу, повний текст якої оприлюднений на сайті Європейської Ради.

"Рада ЄС 22 лютого 2021 року ухвалила рішення (CFSP) 2021/2761. Рада ЄС вирішила включити 19 персон у перелік фізичних та юридичних осіб, установ та організацій, які є суб’єктами обмежувальних заходів відповідно до Додатку І до рішення (CFSP) 2017/2074 (CFSP – Спільна політика ЄС із закордонних справ та безпеки). Країни-кандидати Республіка Північна Македонія, Чорногорія і Албанія, країни Європейської зони вільної торгівлі Ісландія та Ліхтенштейн, члени Європейського економічного простору, а також Україна, Республіка Молдова та Грузія приєдналися до цього рішення", - йдеться у документі.

Як зазначається, згадані країни забезпечать відповідність власної національної політики до цього рішення Ради ЄС. Європейський Союз узяв до відома такі зобов’язання та привітав їх.

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18 03 2021 15:59
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