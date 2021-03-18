Україна приєдналася до санкцій ЄС проти Венесуели
Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у Декларації Високого представника ЄС від імені всіх країн Євросоюзу, повний текст якої оприлюднений на сайті Європейської Ради.
"Рада ЄС 22 лютого 2021 року ухвалила рішення (CFSP) 2021/2761. Рада ЄС вирішила включити 19 персон у перелік фізичних та юридичних осіб, установ та організацій, які є суб’єктами обмежувальних заходів відповідно до Додатку І до рішення (CFSP) 2017/2074 (CFSP – Спільна політика ЄС із закордонних справ та безпеки). Країни-кандидати Республіка Північна Македонія, Чорногорія і Албанія, країни Європейської зони вільної торгівлі Ісландія та Ліхтенштейн, члени Європейського економічного простору, а також Україна, Республіка Молдова та Грузія приєдналися до цього рішення", - йдеться у документі.
Як зазначається, згадані країни забезпечать відповідність власної національної політики до цього рішення Ради ЄС. Європейський Союз узяв до відома такі зобов’язання та привітав їх.
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