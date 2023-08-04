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ПОЛІТИКА

Україна приєдналася до санкцій Європейського союзу проти Ірану

04 серпня 2023, 19:22
Україна приєдналася до санкцій Європейського союзу проти Ірану
Іран надає військову підтримку агресивній війні росії проти України.

Україна приєдналася до європейських санкцій проти Ірану за постачання дронів росії.

Про це повідомляє прес-служба Ради Європи.

"У зв'язку з цим Рада ЄС ще 20 липня ухвалила рішення включити п'ятьох фізичних осіб, причетних до розроблення та постачання безпілотників у росію, до списку фізичних, юридичних і фізичних осіб, щодо яких застосовують обмежувальні заходи, наведеного в додатку до рішення 2014/145/CFSP", - ідеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що крім України санкції також запровадили Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Боснія і Герцеговина, а також країни Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія, які входять до Європейської економічної зони.

Наприкінці липня Євросоюз ввів нові санкції проти Ірану. Причиною для цього стали постачання дронів до рф, які використовуються для атак по Україні.

Це вже третій окремий механізм санкцій, який ЄС створив проти Ірану. Перший був спрямований проти ядерної та ракетної програм Ірану, другий - з'явився у зв'язку зі звинуваченнями у порушеннях прав людини.

ЄСІрансанкціївійна в Україні

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