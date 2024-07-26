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Україна приєдналася до запровадження санкцій ЄС проти Ірану

26 липня 2024, 20:13
Україна приєдналася до запровадження санкцій ЄС проти Ірану
Фото: DW
15 липня Рада ЄС продовжила дію санкцій проти Ірану, який продовжує підтримувати російську агресію проти України.
Україна приєдналася до рішення Ради ЄС про запровадження санкцій проти Ірану за військову підтримку агресивної війни Росії проти України та за постачання зброї на Близький Схід та у регіон Червоного моря, де існують збройні конфлікти.
 
Про це йдеться у заяві високого представника ЄС з приводу приєднання третіх країн до відповідного рішення Євросоюзу, що оприлюднена на сайті Європейської ради, пише "Укрінформ".
 
"15 липня 2024 року Рада ЄС ухвалила рішення про продовження дії обмежувальних заходів з огляду на військову підтримку Іраном російської агресивної війни проти України та збройних груп і формувань на Близькому Сході та в регіоні Червоного моря… Країни-кандидати Північна Македонія, Албанія, Україна, Республіка Молдова та Боснія і Герцеговина, поряд з країнами Європейської зони вільної торгівлі Ісландією, Ліхтенштейном та Норвегією, членами Європейського економічного простору, приєдналися до цього рішення Ради ЄС", — ідеться у повідомленні.
 
Відповідним рішенням Рада ЄС продовжила дію санкцій проти Ірану до 27 липня 2025 року, а також занесла у "чорний список" ще чотирьох осіб та дві установи.
 
Україна і низка інших крахн взяли на себе зобов’язання забезпечити відповідність національної політики згаданому рішенню Ради ЄС. Європейський Союз взяв до уваги такі зобов’язання та привітав їх.
 
Нагадаємо, що Рада ЄС 14 травня ухвалила рішення розширити обмежувальні заходи проти Ірану через військову підтримку війни Росії проти України, а також бойовиків на Близькому Сході й у районі Червоного моря та після атак Ірану на Ізраїль 13 квітня цього року.
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