Україна приєднується до мережі цифрових документів ВООЗ

При цьому COVID-сертифікати українців продовжать діяти як і раніше.

Україна приєднується до Глобальної мережі цифрових документів охорони здоров’я ВООЗ, яка створює Глобальну мережу цифрових документів охорони здоров’я. Держави-учасники зможуть створювати електронні медичні документи й користуватися ними в усіх країнах мережі.



Про це повідомляє Мінцифра.

Завдяки цьому, розшириться перелік цифрових медичних документів, які формуватимуться так само легко, як і COVID-сертифікати. Вони без перешкод використовуватимуться в інших державах.



Україна вже має позитивний досвід у створенні документів міжнародного зразка. Ми одними з перших запустили COVID-сертифікати в Дії, які офіційно визнав ЄС. Зараз завершується перенесення функціоналу COVID-сертифікатів з Довірчої мережі ЄС до Глобальної мережі ВООЗ.