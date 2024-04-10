Україна припиняє дію конвенції з росією про міжнародні автомобільні перевезення

Кабмін пропонує Верховній Раді припинити дію конвенції з російською федерацією про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу.

Про це представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук написав в Telegram-каналі.

"Схвалено проєкт Закону "Про припинення у відносинах України з Російською Федерацією дії конвенції про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу". Законопроєктом пропонується у звʼязку з докорінною зміною обставин припинити у відносинах України з РФ дію конвенції про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу, учиненої 9 жовтня 1997 в Бішкеку та ратифікованої Законом України від 8 квітня 1999 N 581-XIV", - йдеться в дописі.