Україна припинила відбір газу з підземних сховищ (ПСГ) і почала його закачування.

5 квітня нетто-закачування газу вперше цього року перевищило нетто-відбір з ПСГ - було закачано 12,19 млн куб. м, відібрано - 3,37 млн куб. м, свідчать оперативні дані оператора газотранспортної системи (ГТС) компанії "Укртрансгаз".

Від старту 7 листопада 2018 року сезону відбору газу і по 4 квітня 2019 року (включно) Україна знизила запаси газу в ПСГ на 49,1%, або на 8,488 млрд куб. м - до 8,745 млрд куб. м.

Запаси газу в ПСГ на 4 квітня 2019 року були на 16,6%, або на 1,245 млрд куб. м більшими, ніж на аналогічну дату 2018 року (7,5 млрд куб. м).

З початку квітня Україна імпортувала 149,939 млн куб. м газу: 39,85 млн куб. м - через Словаччину, 80,08 млн куб. м - через Угорщину, 30,01 млн куб. м - через Польщу. Власний видобуток склав 350,044 млн куб. м, транзит - 1 553,399 млн куб. м.