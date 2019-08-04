Україна припинила відбір газу з підземних сховищ
5 квітня нетто-закачування газу вперше цього року перевищило нетто-відбір з ПСГ - було закачано 12,19 млн куб. м, відібрано - 3,37 млн куб. м, свідчать оперативні дані оператора газотранспортної системи (ГТС) компанії "Укртрансгаз".
Від старту 7 листопада 2018 року сезону відбору газу і по 4 квітня 2019 року (включно) Україна знизила запаси газу в ПСГ на 49,1%, або на 8,488 млрд куб. м - до 8,745 млрд куб. м.
Запаси газу в ПСГ на 4 квітня 2019 року були на 16,6%, або на 1,245 млрд куб. м більшими, ніж на аналогічну дату 2018 року (7,5 млрд куб. м).
З початку квітня Україна імпортувала 149,939 млн куб. м газу: 39,85 млн куб. м - через Словаччину, 80,08 млн куб. м - через Угорщину, 30,01 млн куб. м - через Польщу. Власний видобуток склав 350,044 млн куб. м, транзит - 1 553,399 млн куб. м.
Нагадаємо, що 2019 року добігає термін дії транзитного контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом". Якщо сторони в найближчі місяці не домовляться про умови транзиту, з 1 січня 2020 року може початися нова "газова війна".
Глава "Нафтогазу України" Андрій Коболєв раніше розповів, що російський "Газпром" вже розсилає сусіднім країнам повідомлення про припинення транзиту газу через Україну.
Глава Європейської комісії Марош Шефчович вважає, що Украина и РФ должны подписать новый контракт минимум на 10 летУкраїна і РФ повинні підписати новий контракт мінімум на 10 років з об'ємом щорічного транзиту на рівні того, який зазвичай забезпечує України, тобто в межах 80-90 млрд кубометрів на рік.
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