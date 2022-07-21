Україна пришвидшить перехід на систему НАТО з контролю за зброєю

Ми активізуємо зусилля із забезпечення прозорості обліку та використання міжнародної військової допомоги. Зокрема, буде пришвидшено процес впровадження "натівської" програми LOGFAS

Міністр оборони Олексій Резніков за підсумками четвертого засідання Контактної групи з питань оборони України повідомив, що буде пришвидшено перехід на систему контролю над зброєю стандарту НАТО LOGFAS.

Про це Резніков повідомив у Facebook.

"Ми активізуємо зусилля із забезпечення прозорості обліку та використання міжнародної військової допомоги. Зокрема, буде пришвидшено процес впровадження "натівської" програми LOGFAS", – наголосив він.

Серед інших пріоритетів України, за словами глави Міноборони, – концентрація зусилль на збільшенні спроможностей ЗСУ здійснити конкретні місії та систематизація роботи з обслуговування та ремонту іноземної техніки, яку Україна отримує.

Ще у 2019 році Секретаріат штаб-квартири НАТО з консультацій, командування та управління вирішив внести Україну до переліку держав, що використовують програмне забезпечення LOGFAS.

Сервіс LOGFAS розроблений для підтримки логістичного забезпечення НАТО. Він дозволяє збирати, зберігати, обробляти, аналізувати, відображати та розповсюджувати інформацію для підтримки логістичних операцій.

Нагадаємо, у резонансному інтерв’ю "Європейській правді" конгресвумен Вікторія Спартц наголосила на нібито перепонах у встановленні нагляду за американською військовою допомогою Україні.

Після цього США, ЄС і НАТО заявили, що не мають претензій до використання Україною західної зброї, а Верховна Рада підтримала створення комісії для нагляду за постачанням західної зброї в Україну.