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Україна пристосувала ракети "Нептун" для атаки наземних цілей росіян

05 вересня 2023, 10:33
Україна пристосувала ракети
Таких висновків дійшли західні експерти після того, як Україна застосувала свою "абсолютно сучасну" зброю в Криму.

Україна адаптує протикорабельні ракети вітчизняного виробництва "Нептун" для ударів по наземних цілях на великі відстані.

Про це пише Newsweek.

Так, анонімний представник українського оборонного відомства в інтерв'ю The War Zone повідомив, що Україна використовувала модернізовану версію своєї ракети "Нептун" і атака "була на 100% здійснена нею.

За словами заступника директора проекту "Протиракетна оборона" Центру стратегічних і міжнародних досліджень Яна Вільямса, "в ідеальному світі для наземних місій не застосовують сучасні протикорабельні ракети, які спеціально розроблені для того, щоб топити важкоброньовані військові кораблі в морі". 

Але, за словами Вільямса, оскільки Україна відчуває реальний дефіцит систем для завдання ударів у глибокому тилу, то Київ використовує ці ракети.

"Україна не має доступу до американської системи тактичних балістичних ракет ATACMS або крилатої ракети дальнього радіуса дії Taurus німецького виробництва. І Вашингтон, і Берлін відмовилися надати Україні ці системи, попри те, що Лондон і Париж на початку цього року передали Україні англо-французькі крилаті ракети великої дальності Storm Shadow, або SCALP", - зазначив він.

Вільямс додав, що Україна адаптується і використовує те, що в її розпорядженні, але це не повинно розглядатися як довгострокове рішення для ударів на великі відстані.

Науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних збройних сил, який займається дослідженнями в галузі оборони Сідхарт Каушал повідомив, що удар по мису Тарханкут на заході Криму наприкінці минулого місяця "довів, що Україна може використовувати "Нептун" в режимі наземної атаки, що "ставить під загрозу російські об'єкти в раніше безпечних тилових районах".

Він зазначив, що ураження відносно невеликої цілі, яка може перехоплювати повітряні загрози, такі як С-400, свідчить про те, що Україна має високоякісну розвідку і що наземні ударні ракети "Нептун" можуть ховатися за перешкодами, щоб наблизитися непоміченими для рф.

Це також може натякати на те, що "Нептун" може використовувати контрзаходи проти виявлення або використовуватися в поєднанні з обладнанням для постановки перешкод, додав Каушал.

"Все це вказує на досить складну координацію можливостей українців", хоча є багато невідомих факторів. Однією з ймовірних відмінностей між наземною версією "Нептуна" і протикорабельною буде система наведення", - уточнив він.

Експертам важко судити про те, скільки ракет "Нептун" може мати у своєму арсеналі Україна, але навряд чи це буде великий запас. За словами Каушаля, навіть у мирний час цей тип зброї важко виробляти масово, і росія доклала чимало зусиль, щоб завдати удару по військово-промисловій базі України.  

Нептунозброєннявійна в Україніросія окупанти

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