Україна пристосувала ракети "Нептун" для атаки наземних цілей росіян
Україна адаптує протикорабельні ракети вітчизняного виробництва "Нептун" для ударів по наземних цілях на великі відстані.
Про це пише Newsweek.
Так, анонімний представник українського оборонного відомства в інтерв'ю The War Zone повідомив, що Україна використовувала модернізовану версію своєї ракети "Нептун" і атака "була на 100% здійснена нею.
За словами заступника директора проекту "Протиракетна оборона" Центру стратегічних і міжнародних досліджень Яна Вільямса, "в ідеальному світі для наземних місій не застосовують сучасні протикорабельні ракети, які спеціально розроблені для того, щоб топити важкоброньовані військові кораблі в морі".
Але, за словами Вільямса, оскільки Україна відчуває реальний дефіцит систем для завдання ударів у глибокому тилу, то Київ використовує ці ракети.
"Україна не має доступу до американської системи тактичних балістичних ракет ATACMS або крилатої ракети дальнього радіуса дії Taurus німецького виробництва. І Вашингтон, і Берлін відмовилися надати Україні ці системи, попри те, що Лондон і Париж на початку цього року передали Україні англо-французькі крилаті ракети великої дальності Storm Shadow, або SCALP", - зазначив він.
Вільямс додав, що Україна адаптується і використовує те, що в її розпорядженні, але це не повинно розглядатися як довгострокове рішення для ударів на великі відстані.
Науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних збройних сил, який займається дослідженнями в галузі оборони Сідхарт Каушал повідомив, що удар по мису Тарханкут на заході Криму наприкінці минулого місяця "довів, що Україна може використовувати "Нептун" в режимі наземної атаки, що "ставить під загрозу російські об'єкти в раніше безпечних тилових районах".
Він зазначив, що ураження відносно невеликої цілі, яка може перехоплювати повітряні загрози, такі як С-400, свідчить про те, що Україна має високоякісну розвідку і що наземні ударні ракети "Нептун" можуть ховатися за перешкодами, щоб наблизитися непоміченими для рф.
Це також може натякати на те, що "Нептун" може використовувати контрзаходи проти виявлення або використовуватися в поєднанні з обладнанням для постановки перешкод, додав Каушал.
"Все це вказує на досить складну координацію можливостей українців", хоча є багато невідомих факторів. Однією з ймовірних відмінностей між наземною версією "Нептуна" і протикорабельною буде система наведення", - уточнив він.
Експертам важко судити про те, скільки ракет "Нептун" може мати у своєму арсеналі Україна, але навряд чи це буде великий запас. За словами Каушаля, навіть у мирний час цей тип зброї важко виробляти масово, і росія доклала чимало зусиль, щоб завдати удару по військово-промисловій базі України.