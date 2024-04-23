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Україна призупинила надання всіх консульських послуг українським чоловікам за кордоном – МЗС

23 квітня 2024, 13:27
Україна призупинила надання всіх консульських послуг українським чоловікам за кордоном – МЗС
Фото: з вільних джерел
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив обмеження консульських послуг чоловікам мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном.

Про це Кулеба написав в соцмережі X (Twitter).

"Захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС. Водночас в умовах повномасштабної російської агресії головним пріоритетом є захист Батьківщини від знищення", - йдеться в дописі. 

Як це виглядає зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна, написав голова МЗС. 

Він додав, що крім того, обовʼязок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію. Якщо ці люди вважають, що хтось там, далеко на фронті, воює і віддає свої життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, — то так це не працює. 

"Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справделивого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно", - написав міністр. 

Незабаром МЗС надасть уточнені розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг в межах законодавства для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах із наближенням до вступу в дію закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" і після набрання ним чинності.
мобілізаціяДмитро КулебаМЗС України

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