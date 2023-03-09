Україна візьме участь в платформі країн-членів Європейського Союзу зі спільної закупівлі газу.

Вже наступної Україна зими зможе закупити додатково 2 млрд кубометрів газу.

Сьогодні на засіданні Комітету Європейського парламенту з питань промисловості, досліджень та енергетики про це заявила єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Йдеться на сайті ЄК.

“Ми інтегрували Україну в платформу спільних закупівель газу, щоб допомогти їй отримати 2 мільярди кубометрів додаткового газу. Ми працюємо над ринковими реформами в контексті процесу вступу (в ЄС). І я продовжую співпрацювати з МАГАТЕ, щоб наполягати на тому, що окупація Запорізької атомної електростанції є злочином і небезпекою для всіх, і потрібно докласти всіх зусиль для створення безпекової зони”, - заявила єврокомісар.

Вторгненню в Україну передувала маніпуляція росією європейськими газовими ринками з метою дестабілізації ЄС та створення невизначеності, додала Сімсон.

“Поставки газу використовувалися як важіль для шантажу та розколу держав-членів, щоб послабити рішучість протистояти несправедливій і незаконній війні. Такі дії чітко показали, що ЄС повинен покласти край нашій величезній залежності від росії, яка вибудовувалася десятиліттями. І це саме те, що ми збираємося зробити з порядком денним плану REPowerEU”, - сказала єврокомісар.

Під час прес-конференції єврокомісар Кадрі Сімсон зауважила, що для проходження наступного зимового періоду, на додаток до газу власного виробництва, Україна може потребувати додатково до 2 млрд кубометрів газу, які вже замовлені в рамках спільної платформи ЄС із закупівлі газу.

“Платформа спільної закупівлі газу є відкритою для всіх країн-членів ЄС та для членів Енергетичного співтовариства. Молдова, Україна і Сербія замовили певні обсяги для наступної зими, і зараз це є частиною тих обсягів газу, навколо яких ведуться переговори. Ви можете чекати, що у квітні ми здійснимо наступні кроки у цьому напрямку. Я думаю, що це не є таємницею, що понад власне виробництво газу, Україна може потребувати ще до 2 мільярдів кубометрів газу для безпечного проходження зими. Ми можемо закупити цей обсяг в рамках спільного замовлення ЄС”, - додала вона.