Україна реорганізує свої танкові підрозділи – Forbes

Як оцінює аналітик, чотири чинні українські танкові бригади, кожна з яких налічує до 100 танків, найімовірніше, будуть розформовані.

Втративши понад 1000 танків, багато з яких були збиті російськими дронамі, Україна визнала, що важкі, потужно озброєні бойові машини повинні використовувати іншу стратегію, якщо вони збираються вижити на полі бою, наповненому крихітними безпілотниками.

Про це пише аналітик Forbes Девід Акс.

Танкові екіпажі тепер повинні діяти вкрай обережно - більшу частину часу ховаючись у коморах, гаражах або бліндажах і виїжджаючи тільки зрідка, щоб випустити кілька снарядів, перш ніж відступати в укриття.

"Діючи більше як обережна артилерія і менше як нахабні штурмові машини ближнього бою, якими вони колись були, танки втрачають частину своєї актуальності. Прийнявши цю нову істину, українська армія реорганізує свої танкові підрозділи", - підкреслює він.