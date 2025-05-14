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Україна реорганізує свої танкові підрозділи – Forbes

14 травня 2025, 10:57
Україна реорганізує свої танкові підрозділи – Forbes
Як оцінює аналітик, чотири чинні українські танкові бригади, кожна з яких налічує до 100 танків, найімовірніше, будуть розформовані.
Втративши понад 1000 танків, багато з яких були збиті російськими дронамі, Україна визнала, що важкі, потужно озброєні бойові машини повинні використовувати іншу стратегію, якщо вони збираються вижити на полі бою, наповненому крихітними безпілотниками.
 
Про це пише аналітик Forbes Девід Акс.
 
Танкові екіпажі тепер повинні діяти вкрай обережно - більшу частину часу ховаючись у коморах, гаражах або бліндажах і виїжджаючи тільки зрідка, щоб випустити кілька снарядів, перш ніж відступати в укриття.
 
"Діючи більше як обережна артилерія і менше як нахабні штурмові машини ближнього бою, якими вони колись були, танки втрачають частину своєї актуальності. Прийнявши цю нову істину, українська армія реорганізує свої танкові підрозділи", - підкреслює він.
 
Як оцінює аналітик, чотири чинні українські танкові бригади, кожна з яких налічує до 100 танків, найімовірніше, будуть розформовані. Деякі із сотень танків, що вивільняються в результаті цієї реформи, включно з десятками Leopard 1A5 і Leopard 2A4, які Україна отримує від своїх союзників, передадуть до нових 30-танкових батальйонів, які належать до піхотних і механізованих бригад, а також до нових багатобригадних корпусів, які організовують українські сухопутні війська.
 
"Українські танки розосереджуються на полі бою, а також розосереджуються усередині структури ЗСУ: відіграючи скоріше допоміжну, аніж провідну роль у війні, що все більше формується безпілотниками. Кінцевим результатом має стати дещо менший загальний танковий корпус із меншою кількістю машин та екіпажів, але який краще підходить для того типу війни, яку веде Україна",- наголосив аналітик.
 
Водночас Акс вказує на ще одну можливу перевагу від цієї стратегії. На його думку, це допоможе вирішити одну з найнеприємніших проблем ЗСУ: гостру нестачу піхоти на передовій.
 
"Відправляючи менше новобранців у танкову школу, військові планувальники могли б відправляти більше в піхотну школу", - зазначив він.

 

війна в Україніросія окупантитанки

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