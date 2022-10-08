БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИВласники облігацій погодилися відкласти суверенні відсотки та капітальні платежі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна реструктуризувала зовнішній борг на $20 млрд - Reuters
Фото: з відкритих джерел
Закордонні кредитори України, аби не допустити дефолту в країні, відтермінували виплати по зовнішньому боргу на $20 млрд. Про це повідомляє Reuters.
За даними журналістів, іноземні кредитори відгукнулись на прохання України та заморозили на два роки виплати за міжнародними облігаціями майже на $20 млрд.
Reuters повідомляє, що у зв'язку з відсутністю ознак припинення вогню, майже через шість місяців після початку російського вторгнення 24 лютого, власники облігацій погодилися відкласти суверенні відсотки та капітальні платежі за 13 українськими суверенними облігаціями.
Протягом дії відстрочки, відсотковий дохід за облігаціями продовжує нараховуватися за ставками, що передбачені в умовах випуску відповідних облігацій. Крім того, на суму нарахованого основного відсоткового доходу нараховується додатковий відсотковий дохід за ставками, що передбачені в умовах випуску відповідних облігацій (додатковий відсотковий дохід).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України схвалив постанову щодо дворічної відстрочки на виплату зовнішніх боргів. Реструктуризація відбудеться тільки у разі схвального рішення кредиторів.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
10 08 2022 20:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО На Одещині судновласник заплатив ₴65 мільйонів за викид у море пальмової олії
- ФОТО Вінницьке підприємство розпочало експортувати до Франції діжонську гірчицю
- ФОТО Україні треба $5 мільярдів щомісяця: як наповнювався бюджет з 24 лютого
- NY Times: Європа шукає нові джерела енергії, балансуючи на вістрі ножа
- Долар відкусив чверть гривні. Що далі
No articles