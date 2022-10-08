Україна реструктуризувала зовнішній борг на $20 млрд - Reuters

Власники облігацій погодилися відкласти суверенні відсотки та капітальні платежі.

Закордонні кредитори України, аби не допустити дефолту в країні, відтермінували виплати по зовнішньому боргу на $20 млрд. Про це повідомляє Reuters.

За даними журналістів, іноземні кредитори відгукнулись на прохання України та заморозили на два роки виплати за міжнародними облігаціями майже на $20 млрд.

Reuters повідомляє, що у зв'язку з відсутністю ознак припинення вогню, майже через шість місяців після початку російського вторгнення 24 лютого, власники облігацій погодилися відкласти суверенні відсотки та капітальні платежі за 13 українськими суверенними облігаціями.

Протягом дії відстрочки, відсотковий дохід за облігаціями продовжує нараховуватися за ставками, що передбачені в умовах випуску відповідних облігацій. Крім того, на суму нарахованого основного відсоткового доходу нараховується додатковий відсотковий дохід за ставками, що передбачені в умовах випуску відповідних облігацій (додатковий відсотковий дохід).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України схвалив постанову щодо дворічної відстрочки на виплату зовнішніх боргів. Реструктуризація відбудеться тільки у разі схвального рішення кредиторів.