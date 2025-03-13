Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Україна робить ставку на американський газ – Reuters

13 березня 2025, 12:13
Україна робить ставку на американський газ – Reuters
Фото: УНН
Імпорт газу зі США в Україну може зміцнити економічне партнерство з Вашингтоном.

У 2025 році Україна може імпортувати великі обсяги американського газу через термінали в Німеччині, Греції, Литві та Польщі, оскільки Київ бореться з наслідками російських атак на свою інфраструктуру.

Імпорт газу зі США в Україну може зміцнити економічне партнерство з Вашингтоном, а присутність американського газу в сховищах України може стримати російські атаки. Про це заявив Дмитро Ліппа, гендиректор компанії Оператор ГТС України в інтерв'ю Reuters.

За його словами, Україна може імпортувати щонайменше 4 млрд кубометрів газу в період із квітня до жовтня. За розрахунками агентства, заснованими на середніх цінах на газ, загальна вартість імпорту становитиме щонайменше $1 млрд.

Із загального обсягу імпорту через Європу до половини становитиме СПГ, що поставляється на європейські термінали, а не трубопровідний газ, і, за словами Ліппи, більша частина цього обсягу може надходити зі Сполучених Штатів.

"Якщо брати політичний аспект, то для нас краще привозити якомога більше американського СПГ у Польщу і поступово постачати його до нас", — сказав Ліппа.

Польський і литовський маршрути поставок СПГ були найдешевшими, але Ліппа заявив, що Україні доведеться використовувати й інші трубопроводи, оскільки польський з'єднувальний трубопровід дає змогу імпортувати лише до 7 млн кубометрів на день, порівнюючи з потребою в 20−25 млн.

Він також зазначив, що геополітична ситуація означає, що американський СПГ може виявитися кращим, ніж, наприклад, конкуруючий катарський СПГ, за умови, що різниця в ціні не буде значною.

газСШАімпорт

Останні матеріали

М’яч на полі росії. Угода про припинення вогню в Україні: що далі? – CEPA
Політика
М’яч на полі росії. Угода про припинення вогню в Україні: що далі? – CEPA
Переклад iPress – 13 березня 2025, 11:57
Питання припинення вогню в Україні. Перед росією стоїть складний вибір – Ендрю Міхта
Політика
Питання припинення вогню в Україні. Перед росією стоїть складний вибір – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 13 березня 2025, 07:29
Курська операція України завершується. За пів року операція більш ніж виконала свою мету – Ендрю Таннер
Політика
Курська операція України завершується. За пів року операція більш ніж виконала свою мету – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 12 березня 2025, 12:20
Високі ставки. Європа протистоїть США через Україну, але зі слабшими картами – Едвард Лукас
Політика
Високі ставки. Європа протистоїть США через Україну, але зі слабшими картами – Едвард Лукас
Переклад iPress – 12 березня 2025, 08:51
Америка вже припиняла допомогу Україні більш як на пів року. Як бачите, Україна не розвалилася – Том Купер
Cуспільство
Америка вже припиняла допомогу Україні більш як на пів року. Як бачите, Україна не розвалилася – Том Купер
Переклад iPress – 11 березня 2025, 12:34
росіяни мають певний успіх на Курщині. Тим часом їхня оборона посипалася в Торецьку – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни мають певний успіх на Курщині. Тим часом їхня оборона посипалася в Торецьку – Дональд Гілл
Переклад iPress – 11 березня 2025, 09:04
Посібник з європейського реагування на альянс Трампа та путіна. Британія має визначитися, чи спроможна вона повернути колишню велич – Філліпс О'Брайен
Політика
Посібник з європейського реагування на альянс Трампа та путіна. Британія має визначитися, чи спроможна вона повернути колишню велич – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 березня 2025, 07:27
Том Купер рекомендує: Eutelsat проти Starlink. У військових є альтернатива
Технології
Том Купер рекомендує: Eutelsat проти Starlink. У військових є альтернатива
Переклад iPress – 10 березня 2025, 14:24
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється