Україна робить ставку на американський газ – Reuters

Імпорт газу зі США в Україну може зміцнити економічне партнерство з Вашингтоном.

У 2025 році Україна може імпортувати великі обсяги американського газу через термінали в Німеччині, Греції, Литві та Польщі, оскільки Київ бореться з наслідками російських атак на свою інфраструктуру.

Імпорт газу зі США в Україну може зміцнити економічне партнерство з Вашингтоном, а присутність американського газу в сховищах України може стримати російські атаки. Про це заявив Дмитро Ліппа, гендиректор компанії Оператор ГТС України в інтерв'ю Reuters.

За його словами, Україна може імпортувати щонайменше 4 млрд кубометрів газу в період із квітня до жовтня. За розрахунками агентства, заснованими на середніх цінах на газ, загальна вартість імпорту становитиме щонайменше $1 млрд.

Із загального обсягу імпорту через Європу до половини становитиме СПГ, що поставляється на європейські термінали, а не трубопровідний газ, і, за словами Ліппи, більша частина цього обсягу може надходити зі Сполучених Штатів.

"Якщо брати політичний аспект, то для нас краще привозити якомога більше американського СПГ у Польщу і поступово постачати його до нас", — сказав Ліппа.

Польський і литовський маршрути поставок СПГ були найдешевшими, але Ліппа заявив, що Україні доведеться використовувати й інші трубопроводи, оскільки польський з'єднувальний трубопровід дає змогу імпортувати лише до 7 млн кубометрів на день, порівнюючи з потребою в 20−25 млн.

Він також зазначив, що геополітична ситуація означає, що американський СПГ може виявитися кращим, ніж, наприклад, конкуруючий катарський СПГ, за умови, що різниця в ціні не буде значною.