Україна робить ставку на бойових роботів у війні з росією – The Telegraph

Один із найновіших представників українських бойових технологій - робот "Змій" - вже допомагає ЗСУ на передовій.

Україна активно розгортає роботів на фронті. Вони стали "новим обличчям війни".

Про це пише The Telegraph.

Один із найновіших представників українських бойових технологій - робот "Змій" - вже допомагає ЗСУ на передовій. Цей пристрій, керований пілотом з безпечного укриття, повзе низько над землею, знешкоджуючи російські міни та зменшуючи ризик для українських солдатів.

"Змій" входить до великої серії бойових машин, які мають скласти флот із 15 000 роботизованих систем, які Київ планує залучити у 2025 році. Їх мета - частково замінити людську силу, якої бракує на тлі постійних боїв та переваги росії у кількості військових.

Хоча такі системи розробляються для порятунку життів, деякі експерти застерігають: автоматизація може знизити моральний бар’єр до знищення противника й кардинально змінити уявлення про війну. Водночас, ця ситуація надає можливість заглянути у майбутнє, де боротьбу ведуть не солдати, а оператори та інженери з пультами керування.

Розробники цих роботів поділилися з The Telegraph, що нинішня війна - вже частково "війна машин", хоча вона ще на етапі активного тестування. Метою є не заміна піхоти, а посилення бойових дій за допомогою технологій.

В Україні зараз працює понад 500 оборонних стартапів, орієнтованих на безпілотні системи, які отримують підтримку через інвестиції, пожертви та державні замовлення. Україна першою створила окремий підрозділ - Сили безпілотних систем.

"Україна є світовим лідером у робототехніці - не за витонченістю, а за практичністю", - підкреслює Девід Кириченко з Henry Jackson Society.

"Україна зосереджена на створенні роботів у великих масштабах і за ціною", - пояснює він, зазначаючи, що зворотній зв’язок від військових дозволяє вносити зміни до моделей буквально "протягом тижня".

Під кінець 2024 року Україна здійснила перший в історії повністю роботизований штурм поблизу Липців на Харківщині. Офіцер Шухай з бригади "Хартія" пригадує:

"Ворога повністю застали зненацька. Це було безпрецедентно... ворог був у повній паніці".

Цей прорив, за словами Марселя Пліхти, колишнього аналітика Пентагону, дозволяє говорити про наступний етап - координацію автономних безпілотників, які працюють злагоджено, як зграя.

"Технологія ще не зовсім готова, але це наступний рубіж", - каже він.

Поки що дрони найбільше себе проявили в логістиці, евакуації поранених та інженерних завданнях, таких як розмінування.

"У НАТО ми сказали, що дрони виконують нудні, брудні та небезпечні завдання. Безпілотні системи існують для стримування, виявлення та нанесення ударів. Це лише створення часу та простору для порятунку життів", - заявив Філліп Локвуд, екс-керівник інновацій в Альянсі.

Його компанія Stark вже інтегрувала ШІ у всі свої розробки. Новий безпілотник OWE-V вражає цілі на 100 км, використовуючи штучний інтелект для точності й захисту від радіоелектронної боротьби.

"Ми не можемо виграти завтрашні конфлікти за допомогою систем, розроблених для вчорашніх війн", - резюмував Локвуд.

Яскравим прикладом є "Змій", здатний розмінувати до двох гектарів за день.

"Ніхто не вірив, що можна зробити цього робота, і ось він у нас є", - сказав Борис Дрожак, співзасновник компанії Rovertech.

Він підкреслив, що росії ще потрібно рік-два, щоб скопіювати таку технологію. "НАТО зацікавлене", - додав він.