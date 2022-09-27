Україна розірвала угоду про повітряне сполучення із Сирією

Уряд припинив дію угоди між Україною та Сирійською Арабською Республікою про повітряне сполучення.

Фото: Ukrinform

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію