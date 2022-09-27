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Україна розірвала угоду про повітряне сполучення із Сирією

Уряд припинив дію угоди між Україною та Сирійською Арабською Республікою про повітряне сполучення.
Україна розірвала угоду про повітряне сполучення із Сирією Фото: Ukrinform
Про це в Телеграмі, за підсумками засідання уряду, повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.
 
"Припинено дію угоди між урядом України та урядом Сирійської Арабської Республіки про повітряне сполучення, вчиненої 02.04.1993 в м. Києві", - написав Мельничук.
 
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27 09 2022 21:29
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