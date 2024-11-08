Україна розірвала угоду про повітряне сполучення з Іраном

Україна припинила дію угоди про повітряне сполучення з Іраном. Відповідне рішення ухвалив Кабмін.

"Припинено дію угоди про повітряне сполучення між урядом України та урядом Ісламської Республіки Іран", - написав Мельничук.

Він уточнив, що таку угоду країни уклали 9 липня 1993 року у Тегерані.