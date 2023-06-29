Україна розірвала угоду з білоруссю про державні секрети

Верховна Рада припинила дію угоди між Україною і республікою білорусь про взаємне забезпечення захисту державних секретів.

Про ухвалення закону написав народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram-каналі.

"В нас досі був договір з Білоруссю про взаємне забезпечення захисту державних секретів. Але тільки що Рада припинила дію цієї угоди №0197", - написав Гончаренко.

Відповідне рішення має дозволити забезпечити захист національних інтересів України, сприятиме збереженню незалежності, суверенітету та територіальної цілісності Української держави, які опинилися під загрозою у зв‘язку з повномасштабною війною, розв‘язаною Російською Федерацією за підтримки Республіки Білорусь.

Угода між Україною та Республікою Білорусь про взаємне забезпечення захисту державних секретів укладена 19 лютого 2004 року, а ратифікована Україною 19 жовтня 2005 року.