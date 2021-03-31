Україна розірвала угоду з Росією про туристичну співпрацю

Уряд ухвалив постанову про припинення дії угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі туризму.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідне рішення ухвалено на черговому засіданні уряду 31 березня.

"Проєкт постанови розроблено з метою припинення дії угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі туризму, оскільки у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України фактичне співробітництво у зазначеній галузі з країною-агресором припинене, а перспективи налагодження такої співпраці у подальшому відсутні", – йдеться у пояснювальній записці до документа.

Міністерство закордонних справ України має у встановленому порядку повідомити про це уряд РФ.

Зазначається, що реалізація положень постанови не впливатиме на надходження та витрати державного та/або місцевих бюджетів.

Також це рішення не впливатиме на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян і держави; розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров’я; екологію та навколишнє середовище.

Угода між Кабміном України та урядом РФ про співробітництво в галузі туризму була підписана 1999 року.

Нагадаємо, що Україна закликала усіх міжнародних партнерів приєднатися до Кримської платформи