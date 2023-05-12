Україна розірвала угоди із рф та білоруссю щодо кордону

Відповідний указ підписав Президент Зеленський.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з угод із росією і білоруссю щодо державного кордону.



Про це говорить указ глави держави, опублікований на сайті Офісу президента.

Йдеться про меморандум про співпрацю в охороні державних кордонів республіки білорусь, рф та України, підписаний 15 квітня 1994 року в москві, а також угоду між Україною і рф про співробітництво і взаємодію з прикордонних питань. Її було підписано 3 серпня 1994 року в Одесі.

При цьому зазначається, що розірвання угод відбувається відповідно до пункту три частини першої статті 106 Конституції України, статті 24 Закону України "Про міжнародні договори України", статті 62 Віденської конвенції про право міжнародних договорів.