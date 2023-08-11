Україна розірвала залізничну угоду з росією

Угода, зокрема, передбачала, збереження технологічних зв'язків між залізницями України і російської федерації.

Сьогодні, 11 серпня Кабінет міністрів під час засідання припинив дію угоди з рф про координацію діяльності залізничного транспорту від 1993 року. Укрзалізниця перестала співпрацювати з рф ще 24 лютого 2022 року, з перших хвилин повномасштабного вторгнення.



Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

В Укрзалізниці уточнили, що з того часу жодного обміну інформацією між залізничними адміністраціями України та рф не здійснювалося.



Наприкінці лютого 2022 року українські війська підірвали залізничні вузли, що зв'язують українську залізницю з російською, щоб заблокувати РЖД можливість доставляння техніки та особового складу армії рф.

Проте, міжнародні залізничні договори з агресором продовжували існувати.

У листопаді 2022 року Україна повністю завершила процедуру виходу з угоди про координаційні органи залізничного транспорту Співдружності Незалежних Держав.



Тепер Україна вирішила вийти з угоди щодо перевезення пасажирів і вантажів між Україною і рф, за якою вони визнавалися «надзвичайно важливими». Також в договорі про координацію залізничного транспорту було сказано, що Україна визнає за доцільне збереження технологічної єдності залізничної транспортної мережі з росією.