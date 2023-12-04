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ПОЛІТИКА

Україна розпочала консультації з ЄС щодо гарантій безпеки

04 грудня 2023, 21:11
Україна розпочала консультації з ЄС щодо гарантій безпеки
У липні на саміті НАТО країни "Великої сімки" підписали спільну декларацію про підтримку України.

Україна та Європейський союз провели перший раунд консультацій щодо колективних гарантій безпеки. У ньому взяли участь заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква та заступник голови дипломатії ЄС Шарль Фріз.

Про це повідомляє прес-служба ОП.

"Майбутнє членство України в ЄС саме по собі є потужною гарантією безпеки для нашої держави та європейської спільноти загалом. Ми дуже цінуємо, що вже на цьому етапі обговорюємо конкретні кроки для зміцнення нашої спільної безпеки та посилення стійкості України", - наголосив Жовква.

Під час консультацій учасники обмінялися баченням підходів до майбутніх гарантій безпеки ЄС з акцентом на сферах безпеки та оборони.

Жовква наголосив на суттєвій ролі Євросоюзу у зміцненні безпеки та обороноздатності України. Це проявляється у підтримці Збройних сил України через Європейський фонд миру та діяльності місії ЄС з військової допомоги Україні.

Також Жовква передав Фрізу державну нагороду - орден "За заслуги" ІІІ ступеня за вагомий внесок у зміцненні та підтримці суверенітету та територіальної цілісності України.

Нагадаємо, Україна неодноразово заявляла про необхідність того, щоб країни Заходу надали їй гарантії безпеки. Це потрібно для того, щоб не допустити повторного нападу росії членства України в НАТО.

У липні на саміті НАТО країни "Великої сімки" підписали спільну декларацію про підтримку України. Вона передбачає довгострокову підтримку у сфері безпеки та економіки. До документа вже приєдналися десятки країн.

ЄСгарантії безпеки

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