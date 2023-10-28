Україна розпочала переговори про гарантії безпеки з Нідерландами

Також обговорили співпрацю у військовій сфері.

Україна розпочала консультації з Нідерландами щодо двосторонніх гарантій безпеки. Переговори провели на полях третьої зустрічі щодо української формули миру на рівні радників з нацбезпеки, яка проходить на Мальті.

Про це повідомляє пресслужба офісу президента.

Українську переговорну групу очолив глава офісу президента Андрій Єрмак. До неї також увійшли його заступник Ігор Жовква, заступник міністра закордонних справ Микола Точицький і радники Єрмака Олександр Бевз та Дарія Зарівна.

Нідерланди стали шостою державою після США, Великої Британії, Канади, Японії, Франції та першою з країн, що не входять до G7, із якою Україна почала переговори щодо гарантій безпеки.

Під час консультації сторони обговорили співпрацю у військовій сфері, економічне відновлення України, а також спільні зусилля щодо притягнення рф до відповідальності, санкційний тиск і використання конфіскованих активів країни-агресора.

"Сторони узгодили план подальших дій на найближчу перспективу з підготовки до укладення двосторонньої угоди про гарантії безпеки", - повідомили в офісі президента.

Єрмак також обговорив із радником прем'єр-міністра Нідерландів з питань зовнішньої політики та оборони Джеффрі ван Левену створення виробництва продукції оборонного призначення в Україні.