Україна розпочала переговори з Іспанією про укладення двосторонньої безпекової угоди

Такі угоди, зокрема, передбачають передачу Україні озброєння, надання допомоги у навчанні солдатів і не лише.

Україна та Іспанія розпочали переговори з метою укласти двосторонню угоду про гарантії безпеки.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

За інформацією відомства, за дорученням президента Володимира Зеленського та керівника ОП Андрія Єрмака заступник керівника ОП Ігор Жовква розпочав переговори щодо гарантій безпеки для нашої країни з Іспанією.

У ході діалогу сторони обговорили структуру майбутньої угоди та погодили графік подальших переговорів.

Нагадаємо, Україна продовжує вести переговори для укладання двосторонніх угод щодо гарантій безпеки з країнами Заходу.

Такі угоди, зокрема, передбачають передачу Україні озброєння, надання допомоги у навчанні солдатів і не лише.

На сьогодні безпекові угоди Україна уже підписала з Британією, Німеччиною, Францією, Данією, а також Італією, Канадою та Нідерландами.