Україна розпочала процедуру повернення тіл загиблих військових в Оленівці

Йдеться про направлення відповідного запиту щодо повернення тіл загиблих на підконтрольну українській владі територію, щоб родичі могли їх отримати.

Про це сказав уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець в етері єдиного телемарафону.

Лубінець підтвердив, що 29 липня звернувся до Міжнародного червоного хреста, Моніторингової місії ООН, щоб йому як українському омбудсмену, надали можливість відвідати Оленівську колонію. А також закликав також надати йому можливість відвідати поранених полонених захисників України.

Лубінець звернувся і до російської омбудсменки Москалькової, щоб та теж поїхала.

За словами омбудсмена, поки українська сторона не може туди доїхати, влада аналізує поширене відео: як стоять обгорілі ліжка, тіла загиблих тощо. Наразі припускається, що був вибух зсередини будівлі.

"Перше: цей барак був побудований окремо, і для нас це показник того, що ця військова операція давно готувалася. Крім того, про це кажуть проросійські Telegram-канали, де ще в червні обговорювалося, що ЗСУ "розглядають, що будуть бити по Оленівці". Був такий інформаційний вкид", - сказав Лубінець.

За його словами, умови утримання людей в Оленівській колонії порушують пункти Женевської конвенції.

"По-перше, ця установа не може бути розрахована на таку кількість людей, там їх тисячі перебувало. Неодноразово ми порушували питання перед МКЧХ, щоб вони мали туди доступ і фіксували: порушення умов тримання, кількість [утриманих], немає достатньо їжі, води, медичного забезпечення. І найголовніше - це поблизу лінії зіткнення", - сказав він.