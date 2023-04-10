Україна розпочинає експорт електроенергії у Молдову

На черзі – Польща та Словаччина.

НЕК "Укренерго" провела перший аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних мереж для експорту електроенергії у Молдову на день постачання 11 квітня.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

За результатами аукціону було розподілено 330 з 650 МВт всієї доступної пропускної спроможності мереж у молдовському напрямку серед чотирьох учасників.

Зважаючи на війну в Україні та пов'язані з цим ризики, наразі доступ до міждержавних перетинів розподіляється лише на короткостроковий період на добових аукціонах.