Україна розпочинає приєднання до "клубу багатих країн"

Цього року в Києві запрацює офіс Організації економічного співробітництва та розвитку

Україна розпочинає приєднання до Організації економічного співробітництва та розвитку.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні наприкінці 224-го дня війни.

"Починаємо приєднання України до Організації економічного співробітництва та розвитку. Це одна з найпрестижніших глобальних організацій, вона обʼєднує 38 найсильніших держав. Це демократії, це ринкові економіки, це більшість економічного потенціалу світу. Від Австрії до Японії, від Сполучених Штатів Америки до Південної Кореї, від Канади до Туреччини. Україна буде серед них і в цьому форматі. Ми подали нашу заявку на вступ, вона підтримана Організацією. Україна отримала спеціальний статус країни, що приєднується. І всі необхідні умови для повноправного членства ми виконаємо", - заявив глава держави.

За його словами, вже цьогоріч у Києві запрацює регіональний офіс Організації.

"Для нас це означатиме ще одну потужну лінію економічної, технологічної та ціннісної співпраці з глобальною спільнотою", - додав президент.

Довідково

Організація економічного співробітництва та розвитку - Міжнародна організація, що об'єднує 37 країн світу, більшість з яких є країнами з високим доходом громадян та високим ІРЛП (індекс розвитку людського потенціалу).