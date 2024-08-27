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ПОЛІТИКА

Україна розраховує на атомну енергетику напередодні складної зими – Politico

27 серпня 2024, 15:18
Україна розраховує на атомну енергетику напередодні складної зими – Politico
Фото: aa.com.tr
Сьогодні для України пріоритет - максимально відновити зруйновані росією об'єкти генерації до настання холодів.

Напередодні "найскладнішої в історії" України зими атомна енергетика є чи не єдиним порятунком для країни.

Про це повідомляє Politico.

"Цей тиск наша енергосистема витримує насамперед завдяки атомній енергетиці", – цитує видання слова міністра енергетики Германа Галущенка.

Саме тому Україна за підтримки західних партнерів прагне завершити будівництво двох атомних блоків на Хмельницькій АЕС.

"Нам потрібно більше генерації, навіть у період відновлення й особливо після війни. Ми розуміємо, що будь-який атомний проєкт потребує років, тому нам потрібно почати якомога швидше, особливо в цій ситуації, коли ми маємо 80% готовність будівельної частини об'єкта", - зазначив міністр.

Сьогодні для України пріоритет - максимально відновити зруйновані росією об'єкти генерації до настання холодів.

"Ми намагаємося, звичайно, відремонтувати кожен об’єкт, який можна відремонтувати, додати в систему додаткову генерацію", – сказав Галущенко.

Нагадаємо, раніше уряд України схвалив проєкт закону про завершення будівництва двох атомних блоків на Хмельницькій станції. Пізніше проєкт схвалив парламентський комітет. Наразі він чекає на розгляд у сесійній залі.

Намір України будувати додаткові атомні блоки публічно підтримали США в особі спеціального представника з питань відновлення країни Пенні Пріцкер.

Атомна енергетикавійна в Україні

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