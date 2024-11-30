Україна розраховує на допомогу країн Латинської Америки в поверненні викрадених росією дітей

Наразі завдяки зусиллям Bring Kids Back UA вдалося повернути додому 1022 дитини

Народи країн Латинської Америки мають великий досвід боротьби за порятунок дітей, і Україна розраховує на їхній голос у поверненні додому маленьких українців, яких викрали російські окупанти.

Про це заявила радниця керівника Офісу Президента та операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна зустрічі з депутатами парламентів держав Латинської Америки, повідомляє пресслужба ОП.

Зарівна розповіла про ініціативу президента Зеленського Bring Kids Back UA та закликала країни Латинської Америки долучитися до спільної роботи. За її словами, завдяки зусиллям Bring Kids Back UA вдалося повернути додому 1022 дитини. Водночас в України є інформація про майже 20 тисяч таких випадків депортації або примусового переміщення.

"Я розумію, що ви також мали такий досвід. Цей досвід болю ви змогли перетворити на систему встановлення справедливості та змогли загоїти ці рани суспільства. Нам дуже потрібна ваша експертиза в цьому і ваш досвід", – сказала Зарівна.