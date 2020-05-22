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Україна розраховує розпочати перегляд Угоди про асоціацію з ЄС - Мінекономіки

"Пріоритетним питанням для нас є усунення технічних бар’єрів у торгівлі з ЄС, ми готові до укладення Угоди про оцінку відповідності та прийняття промислової продукції"
"Ми сподіваємось розпочати оновлення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Це питання є особливо актуальним через непросту ситуацію у міжнародній торгівлі."
Україна розраховує розпочати перегляд Угоди про асоціацію з ЄС - Мінекономіки Фото: uazmi.org

Україна розраховує розпочати оновлення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та усунути технічні бар'єри у торгівлі з ЄС, пише "Економічна правда".

Про це на зустрічі з головою представництва ЄС в Україні Матті Маасікасом заявив міністр економіки Ігор Петрашко.

"В Україні запроваджено адаптивний план виходу з карантину, який складається з 5 етапів. Важливим є постійний обмін досвідом з іншими країнами щодо боротьби з коронавірусом, економічного оздоровлення після COVID-19, підтримки бізнесу, збереження та створення нових робочих місць.

Разом з тим, незважаючи на заходи проти пандемії, ми докладаємо всіх зусиль для забезпечення безперебійного експорту с/г продукції на зовнішні ринки та забезпечення продовольчої безпеки", - сказав Петрашко.

За його словами, ЄС залишається головним торговим партнером України. У 2019 році, порівняно з 2018 роком, товарообіг між Україною та ЄС збільшився на 5,5% та становив 45,7 млрд доларів, з яких експорт становив 20,8 млрд дол. Зокрема, найбільшими імпортерами української продукції стали Польща, Італія, Німеччина, Нідерланди та Угорщина.

"Ми сподіваємось розпочати оновлення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Це питання є особливо актуальним через непросту ситуацію у міжнародній торгівлі. 

Також пріоритетним питанням для нас є усунення технічних бар’єрів у торгівлі з ЄС, ми готові до укладення Угоди про оцінку відповідності та прийняття промислової продукції", - підкреслив міністр.

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22 05 2020 17:33
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