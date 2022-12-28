Україна розроблятиме дрони класу "повітря-повітря", які збиватимуть іранські "шахеди"

В країні вже проходять відповідні дослідження та існують розробки дронів, які можуть боротися з іншими безпілотниками

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна планує розробити безпілотники класу "повітря-повітря", які зможуть збивати іранські дрони-камікадзе, передає ABC.

В країні вже проходять відповідні дослідження та існують розробки дронів, які можуть боротися з іншими безпілотниками.

"Я вже можу сказати, що ситуація з безпілотниками кардинально зміниться у лютому чи березні", - зазначив Федоров.

Він додав, що Україна закупила близько 1400 безпілотників для розвідки, нагляду за полем бою та рекогносцювання. Наступний крок, за словами міністра, – оснащення армії ударними безпілотниками.

Федоров уточнив, що йдеться як про дрони-камікадзе, так і про ударні. Він підкреслив, що в майбутньому місій із ударними безпілотниками побільшає.