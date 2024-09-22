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Україна розробила ракетну програму, гроші на неї вже знайшли – Умєров

22 вересня 2024, 09:53
Україна розробила ракетну програму, гроші на неї вже знайшли – Умєров
Фото: з вільного доступу
Міністр зауважив, що робиться "все можливе", аби ракетна програма за кількістю була наближена до дронової.
Міністерство оборони розробило "достатньо потужну" ракетну програму України.
 
Про це голова відомства Рустем Умєров повідомив в ефірі телемарафону.
 
За його словами. партнери вже дали усну згоду її фінансувати. Письмові підтвердження надійдуть найближчим часом.
 
"Ми програмою вже обмінялися з партнерами й очікуємо: скільки із тої спроможності (які ми можемо будувати ракети й дрони або ракети-дрони) вони будуть підтримувати", – заявив міністр.
 
Стосовно масштабів випуску ракет, він заявив, що робиться "все можливе", аби ракетна програма за кількістю була наближена до дронової програми. 
 
Як відомо, ракетну програму президент Володимир Зеленський анонсував ще наприкінці серпня. Після засідання Ставки голова держави повідомив, що на ці цілі виділять додаткові кошти. 
дрониракетивійна в Україніросія окупанти

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