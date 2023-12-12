Україна розширює доступні інструменти страхування військових ризиків для експортерів

Перший віцепрем’єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко обговорила з міжнародними страховиками реалізацію перших проєктів щодо механізму здешевлення страхування морських перевезень в територіальних водах України.

Мінекономіки разом із міжнародними страховиками обговорило реалізацію перших проєктів щодо механізму здешевлення страхування морських перевезень в територіальних водах України, а також розширення подібних механізмів на інші види експорту.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Спільно зі страховим ринком ми вже реалізуємо перші проєкти у частині механізму здешевлення страхування морських перевезень у територіальних водах України. Для нас це дуже важливо, адже сприятиме безпеці морських перевезень і збільшенню обсягів українського експорту. Страхування суден - один із найскладніших проєктів, в якому задіяні десятки зацікавлених учасників. Це яскраво демонструє, що міжнародний страховий ринок готовий працювати в Україні", - зазначила перша віцепрем’єрка - міністерка економіки України Юлія Свириденко

Вона наголосила, що подальші спільні кроки будуть направлені на розширення впровадження подібних страхових інструментів для інших видів експорту.

Реалізація механізму страхування морських перевезень дозволить гарантувати безпеку судноплавства, сприятиме стабільності морських перевезень, а також забезпечить сталий експорт української продукції через порти України.