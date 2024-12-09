Україна розслідує заяву росії про передачу тіл військовополонених із літака Іл-76

Україна, Луганськ, 14 червня 2014 року. У ніч з 13 на 14 червня у Луганську терористи збили український військовий літак ІЛ-76, який заходив на посадку у місцевому аеропорту. Загинули 49 військовослужбовців. Фото: АFР

Тобто поки що в Координаційному штабі не підтвердили та не спростували заяву російської уповноваженої.

Сьогодні російська уповноважена з прав людини Татьяна Москалькова заявила, що росія нібито передала Україні тіла військовополонених, які загинули внаслідок падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області у січні цього року. На це відреагували у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

"Станом на зараз експертні установи в рамках кримінального провадження встановлюють, чи дійсно останки цих осіб належать українським військовослужбовцям, — заявили представники штабу в коментарі "Суспільному". — Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими відстежує ситуацію та знаходиться у взаємодії з усіма вповноваженими інституціями".

Вранці 24 січня 2024 року в Бєлгородській області росії розбився транспортний літак Іл-76. Міноборони рф заявило, що його збили, а на борту було 65 українських військовополонених, шість членів екіпажу і троє супровідників. російська влада заявила про зрив обміну полоненими. Ніяких доказів того, що в літаку були полонені, рф не надала.