Зазначається, що поновлено роботу над балістичною ракетою "Грім-2" – спадкоємицею проєкту "Сапсан", зупиненого у 2000-х через відсутність фінансування.

Попри гучні заяви Дональда Трампа щодо дедлайнів для путіна, Київ фіксує непослідовність у діях США та шукає стабільні джерела озброєння. Ставка – на власну збройову промисловість і розвиток ракетних технологій у режимі максимальної секретності.

Про це повідомляє The Independent.

Пріоритетом України стало створення далекобійних ракет, здатних конкурувати з "Шахедами" та балістичними ракетами. Після удару по Павлограду, де з радянських часів виробляють ракети, рф заявила, що вдарила по підприємствах, які виробляють компоненти для дронів та ракет.

Україна вже використовує власні розробки: "Нептун", "Паляниця", "Пекло", "Рута". У 2024 році виробництво ракет зросло у 8 разів, а в 2025-му заплановано випуск 3000 крилатих і дронових ракет. Ракету R-360 "Нептун" уже модернізовано для збільшення дальності, хоча її бойова потужність ще поступається російській.