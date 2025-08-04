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Україна розвиває ракетну програму – The Independent

04 серпня 2025, 09:53
Україна розвиває ракетну програму – The Independent
Wikipedia
Зазначається, що поновлено роботу над балістичною ракетою "Грім-2" – спадкоємицею проєкту "Сапсан", зупиненого у 2000-х через відсутність фінансування.

Попри гучні заяви Дональда Трампа щодо дедлайнів для путіна, Київ фіксує непослідовність у діях США та шукає стабільні джерела озброєння. Ставка – на власну збройову промисловість і розвиток ракетних технологій у режимі максимальної секретності.

Про це повідомляє The Independent.

Пріоритетом України стало створення далекобійних ракет, здатних конкурувати з "Шахедами" та балістичними ракетами. Після удару по Павлограду, де з радянських часів виробляють ракети, рф заявила, що вдарила по підприємствах, які виробляють компоненти для дронів та ракет.
 
Україна вже використовує власні розробки: "Нептун", "Паляниця", "Пекло", "Рута". У 2024 році виробництво ракет зросло у 8 разів, а в 2025-му заплановано випуск 3000 крилатих і дронових ракет. Ракету R-360 "Нептун" уже модернізовано для збільшення дальності, хоча її бойова потужність ще поступається російській.
 
Окрема надія покладається на ракету "Барс" – гібрид БпЛА та крилатої ракети з дальністю до 800 км. Проте її потужність (до 100 кг вибухівки) все ще скромна порівняно з тонними боєголовками росіян.
 
Уряд активно інвестує і в інші проєкти. Згідно з повідомленнями, поновлено роботу над балістичною ракетою "Грім-2" – спадкоємицею проєкту "Сапсан", зупиненого у 2000-х через відсутність фінансування.
 
У секторі оборони нині працює близько 100 держпідприємств і майже 700 приватних компаній. Лише виробництво гаубиць виросло з 1 до 15 одиниць на місяць.
 
"Ми виробляємо всі типи дронів – розвідувальні, ударні, морські, наземні, з дальністю до 2000 км", – розповів радник Мінстратегпрому Юрій Сак. 

 

ракетавійна в Україніросія окупанти

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