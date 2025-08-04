Україна розвиває ракетну програму – The Independent
04 серпня 2025, 09:53
Wikipedia
Зазначається, що поновлено роботу над балістичною ракетою "Грім-2" – спадкоємицею проєкту "Сапсан", зупиненого у 2000-х через відсутність фінансування.
Попри гучні заяви Дональда Трампа щодо дедлайнів для путіна, Київ фіксує непослідовність у діях США та шукає стабільні джерела озброєння. Ставка – на власну збройову промисловість і розвиток ракетних технологій у режимі максимальної секретності.
Про це повідомляє The Independent.
Пріоритетом України стало створення далекобійних ракет, здатних конкурувати з "Шахедами" та балістичними ракетами. Після удару по Павлограду, де з радянських часів виробляють ракети, рф заявила, що вдарила по підприємствах, які виробляють компоненти для дронів та ракет.
Україна вже використовує власні розробки: "Нептун", "Паляниця", "Пекло", "Рута". У 2024 році виробництво ракет зросло у 8 разів, а в 2025-му заплановано випуск 3000 крилатих і дронових ракет. Ракету R-360 "Нептун" уже модернізовано для збільшення дальності, хоча її бойова потужність ще поступається російській.
Окрема надія покладається на ракету "Барс" – гібрид БпЛА та крилатої ракети з дальністю до 800 км. Проте її потужність (до 100 кг вибухівки) все ще скромна порівняно з тонними боєголовками росіян.
Уряд активно інвестує і в інші проєкти. Згідно з повідомленнями, поновлено роботу над балістичною ракетою "Грім-2" – спадкоємицею проєкту "Сапсан", зупиненого у 2000-х через відсутність фінансування.
У секторі оборони нині працює близько 100 держпідприємств і майже 700 приватних компаній. Лише виробництво гаубиць виросло з 1 до 15 одиниць на місяць.
"Ми виробляємо всі типи дронів – розвідувальні, ударні, морські, наземні, з дальністю до 2000 км", – розповів радник Мінстратегпрому Юрій Сак.