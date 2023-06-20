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ПОЛІТИКА

Україна ризикує залишитися без підтримки та уваги Заходу – прем'єр Чехії

20 червня 2023, 16:19
Україна ризикує залишитися без підтримки та уваги Заходу – прем'єр Чехії
Фото: Telegram-канал прем'єр-міністра України
"росія показала, що готова перейти всі межі, в тому числі і людяності".

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, на конференції "Наша безпека не є само собою зрозумілою" в Празькому граді, розповів про ризики зменшення підтримки України з боку країн-союзників.

Про це повідомляє Novinky.

"Останні повідомлення про прогрес України є обережно-оптимістичними, але не схоже, що війна закінчиться найближчим часом. Навпаки, існує загроза сценарію замороженого конфлікту, що означатиме створення осередку перманентної безпекової нестабільності у Східній Європі", – розповів глава чеського урядду.

Він зазначив, що цей сценарій був би виснажливим у довгостроковій перспективі, тому Чехія разом з міжнародним співтовариством повинна зробити свій внесок у його запобігання.

"Виснаження – це те, що нам найбільше загрожує в сьогоднішній ситуації. Я маю на увазі не тільки виснаження українських сил і виснаження можливостей, які ми можемо їм надати, але й виснаження підтримки та уваги з боку західних країн. Існує небезпека, що суспільство може незабаром втратити розуміння підтримки країни, на яку напали", – наголосив Фіала.

Прем’єр також підкреслив, що росія показала, що готова перейти всі межі, в тому числі і людяності. Водночас він заявив, що чеська оборона може розраховувати на стабільне фінансування і що Чехія має досягти обіцяного рівня у два відсотки від ВВП вже наступного року.

"Хоча спочатку ми розраховували лише на 2025 рік", – сказав очільник уряду.

"Якщо ми хочемо залишатися серед найбезпечніших країн світу, ми повинні мати сміливість щось з цим робити", – додав він, нагадавши, що підтримка сил оборони і достатнє фінансування є ключовими факторами.

Чехіявійна в Україніпідтримка

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