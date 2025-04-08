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Україна сформувала позицію щодо угоди про надра зі США – Сибіга

08 квітня 2025, 17:55
Україна сформувала позицію щодо угоди про надра зі США – Сибіга
Фото: МЗС України
Міністр підтвердив, що до переговорного процесу залучать одну з провідних юридичних компаній.
Україна вже виробила свою позицію та бачення тексту угоди про співпрацю у сфері мінеральних ресурсів зі Сполученими Штатами Америки. 
 
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає "Укрінформ".
 
За його словами, з українського боку фіналізують склад переговорної групи, яка найближчим часом поїде до Вашингтона для "предметного обговорення запропонованого американською стороною тексту угоди". 
 
Сибіга сказав, що угода має бути взаємовигідною, відповідати інтересам обох сторін та не суперечити стратегічному курсу України на європейську інтеграцію.
 
"Це одна з принципових позицій для української сторони", – наголосив глава МЗС.
 
Також міністр підтвердив, що до переговорного процесу залучать одну з провідних юридичних компаній, яка забезпечить його фаховий супровід. До складу делегації, яка вирушить до Вашингтона, увійде представник Міністерства закордонних справ.

 

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