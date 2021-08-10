Україна ще на два тижні залишиться в "зеленому списку" ЄС Тепер у переліку третіх країн, звідки ЄС рекомендує дозволити несуттєві поїздки, 16 країн, в тому числі Україна

Україна ще як мінімум на два тижні залишиться у списку держав, громадяни яких можуть подорожувати до країн Євросоюзу без додаткових обмежень, пов’язаних з коронавірусом.

Фото dpsu.gov.ua

Про це повідомляє "Європейська правда". У п’ятницю Рада Європейського Союзу опублікувала оновлений перелік держав, звідки рекомендовано в’їзд. Рада ЄС вирішила не видаляти із нього жодну країну, натомість додала Бахрейн та Об'єднані Арабські Емірати. Тепер у переліку третіх країн, звідки ЄС рекомендує дозволити несуттєві поїздки, 16 країн, в тому числі Україна. 9 вересня Європейський Союз суттєво скоротив список країн, громадяни яких можуть подорожувати до ЄС без додаткових коронавірусних обмежень. До переліку викреслених потрапили чотири держави Східної Європи – Вірменія, Азербайджан, а також безвізові Албанія та Сербія. 23 вересня Рада ЄС виключила Молдову і Боснію та Герцеговину з переліку країн, з яких дозволені несуттєві поїздки. Варто підкреслити, що за формальними критеріями Україна вже зараз не відповідає "нормам", встановленим європейським законодавством, які дозволяють в’їзд без обмежень. Читайте також: У ЄС пропонують змінити критерії внутрішніх обмежень на поїздки на користь вакцинованих

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