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Україна ще на два тижні залишиться в "зеленому списку" ЄС

Тепер у переліку третіх країн, звідки ЄС рекомендує дозволити несуттєві поїздки, 16 країн, в тому числі Україна
Україна ще як мінімум на два тижні залишиться у списку держав, громадяни яких можуть подорожувати до країн Євросоюзу без додаткових обмежень, пов’язаних з коронавірусом.
Україна ще на два тижні залишиться в "зеленому списку" ЄС Фото dpsu.gov.ua
Про це повідомляє "Європейська правда".
 
У п’ятницю Рада Європейського Союзу опублікувала оновлений перелік держав, звідки рекомендовано в’їзд. Рада ЄС вирішила не видаляти із нього жодну країну, натомість додала Бахрейн та Об'єднані Арабські Емірати.
 
Тепер у переліку третіх країн, звідки ЄС рекомендує дозволити несуттєві поїздки, 16 країн, в тому числі Україна.
 
9 вересня Європейський Союз суттєво скоротив список країн, громадяни яких можуть подорожувати до ЄС без додаткових коронавірусних обмежень. До переліку викреслених потрапили чотири держави Східної Європи – Вірменія, Азербайджан, а також безвізові Албанія та Сербія. 
 
23 вересня Рада ЄС виключила Молдову і Боснію та Герцеговину з переліку країн, з яких дозволені несуттєві поїздки.
 
Варто підкреслити, що за формальними критеріями Україна вже зараз  не відповідає "нормам", встановленим європейським законодавством, які дозволяють в’їзд без обмежень.
 
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08 10 2021 16:54
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