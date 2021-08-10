НОВИНИУкраїна ще як мінімум на два тижні залишиться у списку держав, громадяни яких можуть подорожувати до країн Євросоюзу без додаткових обмежень, пов’язаних з коронавірусом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна ще на два тижні залишиться в "зеленому списку" ЄС
Тепер у переліку третіх країн, звідки ЄС рекомендує дозволити несуттєві поїздки, 16 країн, в тому числі Україна
Фото dpsu.gov.ua
Про це повідомляє "Європейська правда".
У п’ятницю Рада Європейського Союзу опублікувала оновлений перелік держав, звідки рекомендовано в’їзд. Рада ЄС вирішила не видаляти із нього жодну країну, натомість додала Бахрейн та Об'єднані Арабські Емірати.
Тепер у переліку третіх країн, звідки ЄС рекомендує дозволити несуттєві поїздки, 16 країн, в тому числі Україна.
9 вересня Європейський Союз суттєво скоротив список країн, громадяни яких можуть подорожувати до ЄС без додаткових коронавірусних обмежень. До переліку викреслених потрапили чотири держави Східної Європи – Вірменія, Азербайджан, а також безвізові Албанія та Сербія.
23 вересня Рада ЄС виключила Молдову і Боснію та Герцеговину з переліку країн, з яких дозволені несуттєві поїздки.
Варто підкреслити, що за формальними критеріями Україна вже зараз не відповідає "нормам", встановленим європейським законодавством, які дозволяють в’їзд без обмежень.
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08 10 2021 16:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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