Україна щомісяця винаходить нові РЕБ – The Times

Світовим виробникам зброї варто наслідувати приклад України щодо розробок нових типів та форм антидронової боротьби.

В Україні активно розробляються новітні технології для боротьби з російськими безпілотниками. Незабаром будуть доставлені на лінію фронту. Серед цих розробок - спеціальні рюкзаки типу "їжачок" та наземні роботи з "купольними щитами", які здатні ефективно нейтралізувати ворожі дрони.

Про це пише The Times.

Сергій Скорик, комерційний директор компанії Kvertus, розповів, що він часто працює або безпосередньо на фронті, або в спеціалізованих лабораторіях із високим рівнем безпеки, де розробляється захисна зброя для українських військових. На відміну від тривалих термінів розробки нових технологій у деяких західних країнах, в Україні доводиться створювати нові рішення всього за кілька тижнів, щоб постійно протидіяти змінюваній зброї ворога.

Скорик каже, що в умовах війни нові технології мають з’являтися дуже швидко. Один із ключових продуктів Kvertus — наземний робот, оснащений спеціальними антенами, здатними блокувати сигнали дронів у радіусі до 300 метрів. Цей робот може не тільки нейтралізувати дрони, але й використовуватися для евакуації поранених з поля бою. Антени створюють "купольний" захист, блокуючи радіосигнали, а у разі спрямованої дії можуть вивести дрон з ладу на відстані до 10 км.