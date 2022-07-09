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Україна щомісяця збільшує обсяги експорту зерна на 20-30%

Ольга
Матарикіна
Загалом, з урахуванням морського шляху, за серпень Україна експортувала майже 4,6 млн тонн зерна
Україна щомісяця збільшує обсяги експорту зерна на 20-30% Фото: Укрінформ

“Щодня ведеться робота в цьому напрямку (вивезення збіжжя за кордон - ред.). Свідченням цього є збільшення щомісяця обсягів експорту на 20-30%”, - сказав в інтерв’ю Укрінформу міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський. н

Міністр зазначив, що загалом, з урахуванням морського шляху, за серпень Україна експортувала майже 4,6 млн тонн зерна, з яких близько 3 млн – це не Чорне море, а автотранспорт, залізниця і Дунай. При цьому, “дуже перспективним” він назвав польський напрямок експорту збіжжя.

Сольський додав, що одним з варіантів покращення ситуації з вивезенням зерна є надання у країнах ЄС дотацій для виготовлення достатньої кількості зерновозів.

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року росія здійснює повномасштабну агресію проти України. Від початку війни росія блокувала експорт зернових з українських портів в Чорному морі. Зерновий коридор для вивезення українського зерна організовано від початку серпня.

Раніше, президент росії володимир путін заявив про намір переглянути умови угоди щодо експорту зерна з України морським шляхом.


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07 09 2022 20:00
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