Україна за кордоном шукає поповнення до лав ЗСУ – The Economist

Обидві сторони активно вербують солдатів з-за кордону.

Аби компенсувати нестачу людей в армії, Україна вдається до міжнародного рекрутингу і робить ставку на Латинську Америку.

Про це йдеться у матеріалі The Economist.

"В травні на західній Україні відкрився центр рекрутингу, що запустив кампанію для залучення добровольців з-за кордону. Інтерес іноземців до служби в Україні зростає та за словами координаторів, щодня надходить до сотні заявок", - пише видання.

Добровольці оплачують дорогу в Україну своїм коштом та служать на рівних з українськими військовими умовах, проте їхня зарплата на передовій складає 3000 доларів на місяць та кілька разів перевищує середні доходи у країнах Південної Америки. Це і є додатковим стимулом погоджуватися на пропозицію воювати в Україні.

За словами співробітника Міноборони України Олексія Бежевця, що курує цю програму, Україна сподівається залучати на місяць "кілька тисяч" добровольців з-за кордону. Це має допомогти компенсувати нестачу мобілізаційного ресурсу, адже зараз до ЗСУ щомісяця мобілізують 27 000 осіб, що приблизно на 15 000 менше, ніж в рф.

Залучення Україною добровольців із Латинської Америки має і свої нюанси, адже є вплив росії і це змушує ЗСУ діяти обережно.

Також є візова проблема, що ускладнює проїзд майбутніх військових через Європу.

Крім того, часом іноземцям важко адаптуватися до нових умов - незнайомої кухні, суворої погоди і загрози обстрілів.

33-річного ексморпіх з Колумбії Ортіс сказа, що для багатьох латиноамериканців найважче не митися тижнями поспіль, а ще їх шокують польові туалети, а також спілкування, адже командири і солдати не завжди володіють кількома мовами. Тому вночі не говорять узагалі.

"Ми розробили власні способи комунікації. Наприклад, дотик до вуха може означати "свій" чи "чужий", - сказав 60-річний координатор навчань із Бразилії J-C.

Але Україна не єдина займається міжнародним рекрутингом і росія працює на тих самих ринках.

І бразилець Ортіс дода, що деякі з колумбійських партизанів FARC воюють за рф.

Відомо, що російська розвідка регулярно намагається отримати інформацію про осіб з-за кордону, які воюють за Україну.

Ортіс сказав, що його колумбійська домашня адреса з’явилася в російських мережах, і тепер він боїться їхати додому.

Також ще одним викликом для іноземців є те, що москва їх полонених не обмінює і група з Латинської Америки, з якими поспілкувалися журналісти The Economist, сказала, що не збирається перевіряти цю теорію.

"Росіяни можуть убити тебе. Але якщо вони залишать тебе живим - це вже не буде життя, варте того, щоб жити", - сказав Інфанте з Колумбії.