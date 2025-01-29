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ПОЛІТИКА

Україна скасувала контракт з польською компанією через підозри у зв'язках з росією

29 січня 2025, 12:59
Україна скасувала контракт з польською компанією через підозри у зв'язках з росією
За даними журналістів, Seco/Warwick постачала росіянам спеціалізовані промислові печі.

Польська компанія, яку звинувачують у співпраці з росією у сфері озброєнь, позбавлена контракту в Україні.

Про це повідомляє RMF FM.

Йдеться про компанію Seco/Warwick, яка, згідно з журналістським розслідуванням російського The Insider і чеського Investigace, разом з вісьмома іншими західноєвропейськими компаніями нібито співпрацювала з російською збройною промисловістю. Польська компанія це заперечує і говорить про саботаж.

За даними журналістів, Seco/Warwick постачала росіянам спеціалізовані промислові печі.

Це обладнання, зазначають вони, є товаром подвійного призначення. Воно може використовуватися в аерокосмічній або машинобудівній галузях.

Натомість компанія повністю заперечує ці повідомлення. Вона визнає, що продала піч росіянам, але до початку повномасштабної війни. З початком агресії вона розірвала всі контакти зі своєю дочірньою компанією в росії і почала її продавати.

Катажина Савко з Seco/Warwick каже, що час цих публікацій не є випадковим. "У нас був великий контракт в Україні", – додала вона.

"На жаль, ми втратили цей великий контракт через те, що наш клієнт отримав інформацію від свого міністерства про появу такого матеріалу. На цьому вся історія наших контактів закінчилася", – пояснює Катажина Савко.

Польщаозброєннявійна в Україніросія окупанти

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