Україна скликає позачергове засідання МАГАТЕ

росіяни завдавали ударів по підстанціях.

Через російські обстріли обʼєктів енергетичної інфраструктури Україна скликає позачергове засідання Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Воно має відбутися 12 грудня.

Про це повідомив у соцмережі X міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"російські удари по підстанціях, визначені МАГАТЕ як важливі для ядерної безпеки, становлять глобальну загрозу", — підкреслив міністр.

Нагадаємо, у ніч на 28 листопада росіяни масовано атакували Україну ракетами та дронами різних типів. У багатьох областях енергетичні об'єкти зазнали пошкоджень.