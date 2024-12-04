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ПОЛІТИКА

Україна скликає позачергове засідання МАГАТЕ

04 грудня 2024, 13:37
Україна скликає позачергове засідання МАГАТЕ
джерело president.gov.ua
росіяни завдавали ударів по підстанціях.

Через російські обстріли обʼєктів енергетичної інфраструктури Україна скликає позачергове засідання Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Воно має відбутися 12 грудня.

Про це повідомив у соцмережі X міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"російські удари по підстанціях, визначені МАГАТЕ як важливі для ядерної безпеки, становлять глобальну загрозу", — підкреслив міністр.

Нагадаємо, у ніч на 28 листопада росіяни масовано атакували Україну ракетами та дронами різних типів. У багатьох областях енергетичні об'єкти зазнали пошкоджень. 

МАГАТЕАндрій Сибіга

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