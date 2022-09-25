В МЗС заявили, що росію потрібно притягнути до відповідальності за її подальші спроби змінити міжнародно визнані кордони України у порушення Статуту ООН

Міністерство закордонних справ України заявляє, що Україна скликає термінове засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй.

Про це речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив у мікроблозі Twitter.

"Україна скликає термінове засідання Ради безпеки ООН стосовно фіктивних референдумів на окупованих територіях України. росію потрібно притягнути до відповідальності за її подальші спроби змінити міжнародно визнані кордони України у порушення Статуту ООН", - наголосив Ніколенко.

російські окупанти запланували 23-27 вересня провести на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до Російської Федерації.

Міжнародна спільнота засудила ці наміри Кремля. Зокрема, країни "Великої сімки" і Європейського Союзу заявили, що запровадять санкції проти рф за організацію псевдореферендумів на тимчасово окупованій українській території.

23 вересня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що в області вже почалося "голосування" на "референдумі" - росіяни зі зброєю та їхні пособники ходять по квартирах місцевих жителів, погрожують виламувати двері тим, хто їх не відчинить.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров раніше заявляв, що в окупованому місті озброєні російські загарбники разом з колаборантами ходять по домівкам місцевих мешканців. Наляканим людям підказують, в якому місці бюлетеня "правильно" поставити позначку.

Для участі у фейковому референдумі росіяни завозять на окуповану територію Херсонщини людей з Криму.

Сьогодні, 24 вересня у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що на так званому "референдумі" на тимчасово захоплених російськими військами територіях України спостерігається низька явка на "виборчі дільниці". Через це підписи у місцевих жителів збирають вдома у супроводі озброєних російських окупантів.