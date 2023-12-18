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Україна скорочує операції на фронті через дефіцит іноземної допомоги – The Guardian

18 грудня 2023, 15:21
Україна скорочує операції на фронті через дефіцит іноземної допомоги – The Guardian
Фото з вільного доступу
Українським силам бракує артилерійських снарядів радянських зразків по всій лінії фронту.

Україна згорнула військові операції через дефіцит іноземної допомоги.

Про це повідомляє  The Guardian.

Українські солдати на передовій стикаються з нестачею артилерійських снарядів і скоротили деякі військові операції через відсутність іноземної допомоги.

Бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що операції на фронті довелося скорочувати після того, як законодавці-республіканці затримали пакет допомоги США на 60 мільярдів доларів і Угорщина заблокувала 50 мільярдів євро у фінансуванні ЄС для Києва.

"Є проблема з боєприпасами, особливо пострадянськими  – це 122 мм, 152 мм. І сьогодні ці проблеми існують по всій лінії фронту. Тих обсягів, які ми сьогодні маємо, нам сьогодні недостатньо, враховуючи наші потреби. Отже, ми перерозповсюджуємо їх. Ми переплановуємо завдання, які поставили перед собою, і скорочуємо їх, тому що нам потрібно забезпечити їхнє виконання", - сказав Тарнавський.

Тарнавський додав, що нестача артилерійських снарядів є важливою проблемою для України, але також зазначив, що у російських військ є проблеми з боєприпасами.

дефіцитвійськова допомогавійна в Україніросія окупанти

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