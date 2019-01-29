Україна скоротила імпорт газу на 25%
Поставки здійснювалися винятково з європейського газового ринку, повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України".
"Імпорт скоротили обидві ключові категорії імпортерів: "Нафтогаз" - з 8,7 до 7 млрд куб. м (-19,5%) і приватні компанії - з 5,4 до 3,6 млрд куб. м (-33,3 %)", - сказано в повідомленні.
В цілому в 2018 році газ в Україну імпортували 65 компаній (у 2017 році - 67 компаній).
"Нафтогаз" закуповував природний газ у 2018 році у 18 європейських компаній-постачальників (у 2017 році - у 13 компаній).
"Жодна з цих компаній не постачала більше 30% обсягу імпортованого "Нафтогазом" газу. "Нафтогаз" вже четвертий рік не закуповує газ у "Газпрому", який відмовляється виконувати рішення Стокгольмського арбітражу за обсягами і умовами поставки", - відзначають в НАК.
Нагадаємо, що уряд оголосив про плани досягти видобутку газу до 2020 року на рівні 27 млрд куб. м, з яких на державне "Укргазвидобування" припадатиме 20 млрд куб. м.
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