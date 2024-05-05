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ПОЛІТИКА

Україна спробує розпочати новий контрнаступ у 2025 році – Салліван

05 травня 2024, 08:48
Україна спробує розпочати новий контрнаступ у 2025 році – Салліван
bbc
Радник президента США з національної безпеки вважає, що схвалені Конгресом поставки зброї допоможуть зупинити російські досягнення.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україна планує розпочати новий контрнаступ у 2025 році після отримання військової допомоги США в розмірі 61 мільярда доларів.

Про це пише FT.

Виступаючи на фестивалі FT Weekend у Вашингтоні в суботу, Салліван сказав, що він очікує "прогресу росії в найближчий період» на полі бою, незважаючи на затверджений минулого місяця новий пакет фінансування США, оскільки «миттєво перемкнути тумблер неможливо". Однак він сказав, що завдяки новій допомозі з Вашингтона Київ матиме спроможність "утримати лінію" та "забезпечити протистояння російському нападу" упродовж 2024 року.

Вказуючи на сценарій війни наступного року, Салліван сказав, що Україна має намір "просуватися вперед, щоб відвоювати територію, яку росіяни в них відібрали".

Коментарі Саллівана щодо потенційного контрнаступу з боку України є найбільш чітким формулюванням Білого дому того, як він бачить розвиток конфлікту, якщо президент Джо Байден переможе на виборах у листопаді. Будь-який новий наступ України в 2025 році залежатиме від збільшення фінансування з боку Конгресу та схвалення Білого дому. Але Дональд Трамп, колишній президент і ймовірний кандидат від Республіканської партії, скептично поставився до допомоги Україні та пообіцяв спробувати швидко припинити конфлікт і шукати врегулювання шляхом переговорів.

Українська влада сподівається, що наступного року зможе переломити ситуацію. У розмові з німецьким Bild минулого місяця президент України Володимир Зеленський заявив, що існує план ще одного контрнаступу, але він залежить від більшої кількості зброї, в тому числі зі США.

Джейк Саллівандопомога Україніконтрнаступвійна

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